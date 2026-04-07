Intesa Sanpaolo pubblica reportistica volontaria di sostenibilità

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha pubblicato la reportistica volontaria di sostenibilità relativa all'anno 2025, che rendiconta i risultati ESG ottenuti nell’arco del Piano di Impresa 2022-2025 e, facendo leva sui risultati raggiunti, delinea le linee strategiche del nuovo Piano d’Impresa 2026-2029 confermando l’impegno verso la sostenibilità.



Il set di rendicontazione comprende: un SDGs Report che riporta il contributo del Gruppo agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, focalizzato su impegni, azioni, iniziative e risultati che contribuiscono agli SDGs; un Climate Report, dedicato alla rendicontazione delle informazioni relative al clima; un Responsible Banking Progress Statement che presenta i progressi raggiunti rispetto ai Principles for Responsible Banking dell’UNEP FI, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente dedicato al settore finanziario. Questi documenti di natura volontaria si aggiungono alla Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità inserita in un’apposita sezione della Relazione sull’andamento della gestione del Bilancio consolidato.



“Intesa Sanpaolo ha raggiunto e in molti casi superato gli obiettivi ESG del Piano di Impresa 2022–2025, nonostante il contesto macroeconomico complesso”, ha sottolineato Paola Angeletti, Chief Sustainability Officer Intesa Sanpaolo.



Tra i principali risultati dell’impegno di sostenibilità al 31 dicembre 2025, rispetto agli obiettivi definiti nel pilastro ESG del Piano d’Impresa 2022-2025, si evidenziano: 89,4 miliardi di euro di nuovo credito erogato a supporto della green economy, circular economy e transizione ecologica nel periodo 2021-2025 (incluso la Missione 2 del PNRR) superando l’obiettivo di 76 miliardi previsto tra 2021 e 2026; 15,2 miliardi di euro di mutui green erogati nel periodo 2022-2025, superando l’obiettivo di 12 miliardi di euro nell’intero arco del Piano d’Impresa 2022-2025; 39% di riduzione complessiva delle emissioni proprie di CO2 [Scope 1 + Scope 2] rispetto al 2019; 95% di energia acquistata da fonte rinnovabile a livello di Gruppo nel 2025; 12% di riduzione delle emissioni finanziate assolute nei settori oggetto di target di decarbonizzazione nel 2025; pubblicate le Regole sulla biodiversità e natura; 26,7 miliardi di euro di social lending erogati nel periodo 2022-2025, superando l’obiettivo di 25 miliardi di euro; 68,2 milioni di interventi dal 2022 relativi al programma Cibo e Riparo per i bisognosi, superando l’obiettivo di 50 milioni di interventi; 5.600 studenti formati e in formazione nel programma “Giovani e Lavoro” finalizzato alla formazione e all’accesso al mercato del lavoro italiano, superando l’obiettivo di 3.000 nell’arco del Piano; creata la Corporate Academy con focus sulla formazione trasformativa (8 Faculty create) con l’obiettivo di coinvolgere 20.000 persone l’anno con progressiva estensione anche al personale estero; 9.327 persone coinvolte nel piano di upskilling/reskilling nel periodo 2022-2025, volto al miglioramento delle competenze e alla riqualificazione professionale; 986 persone iscritte nel periodo 2022-2025 a programmi di talent management Leader del Futuro; 904 progetti di innovazione lanciati nel periodo 2022-2025, superando l’obiettivo di 800 in arco Piano; 750.000 visitatori alle Gallerie d’Italia nel corso del 2025.





Condividi

```