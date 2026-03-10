Friends, approvate le linee strategiche post-acquisizione di P.M.G. Italia

Friends

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, veicolo di investimento quotato su Euronext Growth Milan e dedicato all'impact investing, ha approvato il nuovo. Il documento delinea lo sviluppo del gruppo che nascerà dall'acquisizione di P.M.G. Italia S.p.A., un'operazione configurata come reverse take-over volta a valorizzare sinergie e investimenti nel settore della mobilità sostenibile.Ilpunta a ottimizzare il modello di business attraverso l'introduzione della linea "", che prevede progetti di mobilità finanziati da singoli sponsor corporate per ridurre i costi di acquisizione e aumentare la marginalità. Parallelamente, la società cambierà strategia nella gestione della, passando dal noleggio all'acquisto diretto dei mezzi. Questo approccio, supportato da partnership con costruttori automobilistici, mira a rafforzare la base patrimoniale del Gruppo Friends e a favorire una progressiva transizione verso veicoli a trazione elettrica.Tra le ulteriori direttrici di sviluppo figurano l', con particolare interesse per il, e la crescita per linee esterne mediante l'integrazione di operatori nei settori ESG e della mobilità sociale. Il piano prevede inoltre l'avvio di modelli di mobilità inclusiva, come il noleggio mutualistico di veicoli attrezzati presso i principali hub di trasporto quali gli aeroporti.Il CdA ha inoltre deliberato l'emissione di massimi 13.049.333 "", da assegnare gratuitamente agli azionisti nel rapporto di uno per ogni azione detenuta. I warrant permetteranno di sottoscrivere azioni di nuova emissione in tre finestre temporali tra il 2026 e il 2028, con prezzi di esercizio fissati rispettivamente a 1,60 euro, 1,80 euro e 2,00 euro. L'intera operazione, inclusi gli aumenti di capitale necessari, sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria, ora rinviata al 26 e 27 marzo 2026.