Friends, approvate le linee strategiche post-acquisizione di P.M.G. Italia

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Friends
, veicolo di investimento quotato su Euronext Growth Milan e dedicato all'impact investing, ha approvato il nuovo Piano Industriale 2026-2029
. Il documento delinea lo sviluppo del gruppo che nascerà dall'acquisizione di P.M.G. Italia S.p.A., un'operazione configurata come reverse take-over volta a valorizzare sinergie e investimenti nel settore della mobilità sostenibile.
Il nuovo assetto strategico
punta a ottimizzare il modello di business attraverso l'introduzione della linea "Business Direzionale
", che prevede progetti di mobilità finanziati da singoli sponsor corporate per ridurre i costi di acquisizione e aumentare la marginalità. Parallelamente, la società cambierà strategia nella gestione della flotta
, passando dal noleggio all'acquisto diretto dei mezzi. Questo approccio, supportato da partnership con costruttori automobilistici, mira a rafforzare la base patrimoniale del Gruppo Friends e a favorire una progressiva transizione verso veicoli a trazione elettrica.
Tra le ulteriori direttrici di sviluppo figurano l'espansione internazionale
, con particolare interesse per il mercato spagnolo
, e la crescita per linee esterne mediante l'integrazione di operatori nei settori ESG e della mobilità sociale. Il piano prevede inoltre l'avvio di modelli di mobilità inclusiva, come il noleggio mutualistico di veicoli attrezzati presso i principali hub di trasporto quali gli aeroporti.
Il CdA ha inoltre deliberato l'emissione di massimi 13.049.333 "Warrant Friends 2026-2028
", da assegnare gratuitamente agli azionisti nel rapporto di uno per ogni azione detenuta. I warrant permetteranno di sottoscrivere azioni di nuova emissione in tre finestre temporali tra il 2026 e il 2028, con prezzi di esercizio fissati rispettivamente a 1,60 euro, 1,80 euro e 2,00 euro. L'intera operazione, inclusi gli aumenti di capitale necessari, sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria, ora rinviata al 26 e 27 marzo 2026.(Foto: Scott Graham su Unsplash)