Stati Uniti, PIL 4° trimestre frena allo 0,5%

(Teleborsa) - Cresce meno delle attese l'economia statunitense nel 4° trimestre del 2025. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica oggi i dati finali, il PIL americano è aumentato dello 0,5% su base trimestrale, dopo l'aumento del 4,4% del trimestre precedente. Il dato è stato rivisto al ribasso rispetto al +0,7% della stima precedente.



Nel trimestre, si è registrata una frenata dei consumi, che segnano un +1,9% dal +3,5% del trimestre precedente, mentre gli investimenti privati accelerano (a +2,3% da zero) e le esportazioni registrano un deciso rallentamento (-3,2%).



Il PCE price index, una misura dell'inflazione, si attesta al 2,9%, mentre l'indice PCE core registra un +2,7%, confermando la stima preliminare.

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