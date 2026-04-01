BolognaFiere, Camera di Commercio compra azioni per 4 milioni di euro

(Teleborsa) - La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna (CCIAA Bologna) ha acquistato 4 milioni di azioni di BolognaFiere , società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), nella seduta odierna. È quanto emerge da un internal dealing, secondo cui la transazione è avvenuta al prezzo di 1 euro, per un controvalore complessivo di 4 milioni di euro. Si tratta di uno sconto del 20% rispetto al prezzo di chiusura precedente (1,25 euro).



La transazione è registrata sui sistemi Euronext come Off-Book On-Exchange. Si tratta di operazioni negoziate privatamente (off-book), ma segnalate e registrate sulla piattaforma Euronext per garantire la compensazione, il regolamento e la conformità normativa.



Nell'EGM PRO le negoziazioni sono accessibili ai soli investitori professionali e non c'è la negoziazione continua, in quanto la negoziazione avviene sulla base di un prezzo unico giornaliero, secondo il meccanismo d'asta.



Secondo il sito di BolognaFiere, CCIAA Bologna deteneva circa 31,9 milioni di azioni, una quota pari al 16,36% del capitale sociale e dei diritti di voto.





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