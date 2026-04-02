Emergenza Trigno: A14 gratuita per garantire i collegamenti, subito il commissario per la ricostruzione

(Teleborsa) - A seguito del grave peggioramento delle condizioni meteo tra Abruzzo e Molise e del crollo del ponte sul fiume Trigno lungo la Statale 16, è stata attivata dalle ore 16 di oggi l’esenzione totale del pedaggio sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli. Una decisione necessaria per garantire la continuità dei collegamenti in un territorio oggi di fatto diviso.



L’esenzione del pedaggio, richiesta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e fortemente voluta dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, rappresenta un intervento immediato per sostenere cittadini, lavoratori e attività economiche colpite dall’emergenza. Un ringraziamento va ad Autostrade per l'Italia per la tempestiva attivazione della misura.



Il ministro è in costante contatto con il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, con cui è stata condivisa anche questa iniziativa, per il monitoraggio della situazione e il coordinamento degli interventi.



Il Governo è già al lavoro per la fase successiva: nel prossimo decreto Commissari sarà indicato il nome del commissario straordinario incaricato della ricostruzione del ponte, con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi e ripristinare un’infrastruttura strategica per l’intera area.

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