AI, Mythos di Anthropic spaventa le banche: Bessent e Powell convocano d'urgenza i CEO di Wall Street per rischio cyber

(Teleborsa) - Il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, e il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, hanno convocato d'urgenza martedì i vertici delle principali banche americane presso il Tesoro a Washington, per discutere dei rischi cyber legati a Mythos, il nuovo modello di intelligenza artificiale di Anthropic. Lo riferiscono Bloomberg e Reuters citando fonti a conoscenza della riunione.



Il motivo dell'allarme è la potenza offensiva del modello: Mythos è in grado di identificare e sfruttare autonomamente vulnerabilità in tutti i principali sistemi operativi e browser web. Durante i test interni, il team di sicurezza di Anthropic ha verificato che il modello è riuscito a compromettere browser in modo da consentire a un sito malevolo di leggere dati da un altro sito, inclusi, nell'esempio citato, i dati bancari di un utente. Bloomberg ha evidenziato che la partecipazione di Powell segnala che la preoccupazione riguarda il rischio sistemico, non la disputa politica tra l'amministrazione Trump e Anthropic.



Per questo Anthropic ha limitato la distribuzione di Mythos a un ristretto gruppo di grandi aziende tecnologiche e finanziarie (tra cui Amazon, Apple e JPMorgan) nell'ambito del "Progetto Glasswing", pensato per mettere in sicurezza i sistemi più critici prima che modelli analoghi diventino più diffusi. Anthropic ha dichiarato di aver informato in anticipo le autorità americane sulle capacità offensive e difensive del modello.

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