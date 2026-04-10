Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 9/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile
Punta con decisione al rialzo la performance del Light Sweet Crude Oil, con una variazione percentuale dell'1,48%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del greggio WTI. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 108,19, con il supporto più immediato individuato in area 92,08. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 86,24.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)