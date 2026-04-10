Analisi Tecnica: USD/CAD del 9/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un timido -0,2%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,39. Primo supporto visto a 1,3775. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,3734.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)