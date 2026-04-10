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Dow Jones 9-apr
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Analisi Tecnica: USD/CAD del 9/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 9/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un timido -0,2%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,39. Primo supporto visto a 1,3775. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,3734.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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