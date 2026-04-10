Auto, Anfia: indice produzione italiana +13,3% a febbraio

(Teleborsa) - A febbraio 2026, secondo i dati Istat, la produzione dell'industria automotive italiana nel suo insieme registra una crescita del 13,3% rispetto a febbraio 2025, mentre nei primi due mesi del 2026 aumenta del 12,6%. Guardando ai singoli comparti produttivi del settore, l'indice della fabbricazione di autoveicoli (codice Ateco 29.1) registra una variazione tendenziale positiva del 9,8% a febbraio e del 17,7% nei primi due mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025; quello della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 29.2) cala del 7% nel mese e del 6,8% nel bimestre; infine, quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori aumenta del 20,4% a febbraio e del 6,7% nel periodo gennaio-febbraio 2026. Secondo i dati preliminari di Anfia, la produzione domestica delle sole autovetture a febbraio 2026 ammonta a circa 24mila unità, in calo del 2,5% rispetto a febbraio 2025.



Il comparto produttivo automotive – evidenzia Anfia in una nota – si colloca nel contesto di una produzione industriale italiana complessiva in lieve crescita a febbraio 2026 rispetto ai livelli del secondo mese dello scorso anno. L'indice della produzione industriale nel suo complesso, infatti, aumenta dello 0,5% a febbraio e chiude con una variazione nulla (+0,0%) i primi due mesi dell'anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2025. Il fatturato dell'industria in senso stretto (escluso il comparto Costruzioni) registra un decremento del 3,9% a gennaio 2026, ultimo dato disponibile (-3,6% sul mercato interno e -4,5% sui mercati esteri).



''A febbraio 2026 prosegue il trend positivo per l'indice della produzione automotive italiana, che realizza un nuovo rialzo a doppia cifra (+13,3%) – afferma Gianmarco Giorda, direttore generale di Anfia –. Rallenta, ma si mantiene in crescita, l'indice della fabbricazione di autoveicoli (+9,8%) - complice il calo registrato, secondo i dati preliminari di Anfia, dalla produzione di autovetture, -2,5% rispetto a febbraio 2025 che aveva già registrato volumi in forte ribasso, per un totale di circa 24.000 unità prodotte - mentre l'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori, dopo la flessione del mese di gennaio, inverte nuovamente la tendenza e chiude con un significativo rialzo a doppia cifra (+20,4%)''.

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