Londra: si concentrano le vendite su Auto Trader Group
(Teleborsa) - Pressione sulla piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, che tratta con una perdita del 3,32%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Auto Trader Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Auto Trader Group. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Auto Trader Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 4,876 sterline. Primo supporto a 4,739. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 4,68.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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