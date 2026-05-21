Londra: si concentrano le vendite su Auto Trader Group

(Teleborsa) - Pressione sulla piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , che tratta con una perdita del 3,32%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Auto Trader Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Auto Trader Group . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Auto Trader Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 4,876 sterline. Primo supporto a 4,739. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 4,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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