Avio: Two Sigma e Voleon riducono le posizioni short

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Avio , società italiana quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Two Sigma Investments ha ridotto ieri la propria posizione allo 0,74% (rispetto allo 0,86% datato 2 aprile 2026), mentre Voleon Capital Management è arrivato ieri all'1,68% (rispetto all'1,74% datato 1 aprile 2026). Immutate, datate 8 aprile, le posizioni di Citadel Advisors (0,51%) e PDT Partners (1,5%).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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