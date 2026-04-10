Milano 9-apr
47.328 0,00%
Nasdaq 9-apr
25.082 +0,72%
Dow Jones 9-apr
48.186 +0,58%
Londra 9-apr
10.603 0,00%
Francoforte 9-apr
23.807 0,00%

Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,49% alle 04:50

Il Nikkei 225 allunga a 56.728,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,49% alle 04:50
Risultato positivo dell'1,49% per Tokyo, alle 04:50, che continua gli scambi a 56.728,95 punti.
Condividi
```