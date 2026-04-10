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/ Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,49% alle 04:50
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,49% alle 04:50
Il Nikkei 225 allunga a 56.728,95 punti
In breve
,
Finanza
10 aprile 2026 - 04.50
Risultato positivo dell'1,49% per Tokyo, alle 04:50, che continua gli scambi a 56.728,95 punti.
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