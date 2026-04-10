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Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (+0,14%)

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 25.116,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (+0,14%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che mostra un deludente +0,14%, archiviando la seduta a 25.116,34 punti.
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