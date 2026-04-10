Milano 9-apr
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Nasdaq 9-apr
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Dow Jones 9-apr
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Londra 9-apr
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Francoforte 9-apr
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,49%

Nikkey a 56.728,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,49%
Indice Nikkey +1,49% a quota 56.728,95 all'apertura pomeridiana.
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