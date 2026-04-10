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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,49%
Nikkey a 56.728,95 punti
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Finanza
10 aprile 2026 - 05.38
Indice Nikkey +1,49% a quota 56.728,95 all'apertura pomeridiana.
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