Casta Diva, l'investitore attivista Hoop Club sale al 5,52% del capitale

(Teleborsa) - L'investitore attivista Hoop Club
ha superato la soglia di rilevanza
del 5% del capitale in Casta Diva Group
(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo. Gli acquisti sono avvenuti tramite la controllata Astra il 2 aprile 2026.
Ad esito di tale operazione, la partecipazione detenuta è pari a 1.140.000 azioni ordinarie, pari al 5,52% del totale delle azioni
, al 9,12% del totale delle azioni ordinarie e al 3,08% dei diritti di voto. Hoop Club era entrato nel capitale
assieme a Alkemia Capital nel novembre
2025.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)