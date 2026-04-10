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Casta Diva, l'investitore attivista Hoop Club sale al 5,52% del capitale

Finanza, Partecipazioni rilevanti
Casta Diva, l'investitore attivista Hoop Club sale al 5,52% del capitale
(Teleborsa) - L'investitore attivista Hoop Club ha superato la soglia di rilevanza del 5% del capitale in Casta Diva Group (CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo. Gli acquisti sono avvenuti tramite la controllata Astra il 2 aprile 2026.

Ad esito di tale operazione, la partecipazione detenuta è pari a 1.140.000 azioni ordinarie, pari al 5,52% del totale delle azioni, al 9,12% del totale delle azioni ordinarie e al 3,08% dei diritti di voto. Hoop Club era entrato nel capitale assieme a Alkemia Capital nel novembre 2025.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
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