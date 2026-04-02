Casta Diva affida a DC Advisory la ricerca di partner strategici e opzioni di valorizzazione

(Teleborsa) - Casta Diva Group , azienda quotata su Euronext Growth Milan attiva nella comunicazione, nel branded content e nel live entertainment, ha conferito un incarico esplorativo a DC Advisory per l'individuazione di potenziali partner strategici e l'analisi di ulteriori percorsi di valorizzazione, incluse possibili operazioni straordinarie.



Il mandato si inserisce nella strategia di sviluppo per linee esterne già nota al mercato, con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento competitivo e cogliere opportunità di espansione su scala più ampia.



L'advisor procederà a una mappatura delle opportunità disponibili, sottoponendo alla società le soluzioni ritenute più idonee nella prospettiva di massimizzare la creazione di valore a lungo termine per gli azionisti. La società comunicherà eventuali sviluppi rilevanti dell'attività esplorativa.

Condividi

```