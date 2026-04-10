DHH, il presidente Giandomenico Sica vende l'1,5% del capitale

(Teleborsa) - DHH , società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, ha reso noto che l'Executive President Giandomenico Sica ha venduto 85.000 azioni l'8 aprile 2026, passando da 304.435 a 219.435 e scendendo sotto la soglia del 5%.



Gli azionisti rilevanti rimangono ora: Antonio Domenico Baldassarra con il 31,29% del capitale, Daniele Vona con il 14,14%, Marianna Vona con il 14,13%, Alkemia SGR con l'8,06%. Le azioni proprie sono pari allo 0,72%, mentre il flottante è pari a 31,66%.

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