Ecosuntek, Deep Value Club acquista il 5,3% del capitale

(Teleborsa) - Ecosuntek , azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha comunicato che l'azionista DVC 1 ha superato la soglia di rilevanza del 5%, a seguito dell'acquisto di complessive 909.300 azioni ordinarie Ecosuntek avvenuto in data 31 marzo 2026. Più precisamente, la quota ammonta al 5,307% del capitale.



Si tratta di una società veicolo interamente detenuta da Deep Value Club (DVC), holding di partecipazioni promossa da Stefano Preda e Jody Vender e costituita a inizio 2026 per proporre un approccio innovativo agli investimenti in PMI quotate. DVC 1 combina strumenti di public e private equity per mettere a disposizione di aziende quotate eccellenti competenze, esperienze, relazioni, snellezza esecutiva, con l'obiettivo di costruire insieme un percorso di sviluppo transformational.

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