Cina, inflazione rallenta oltre le attese a marzo a +1%

Prezzi alla produzione tornano a crescere per la prima volta dal 2022

(Teleborsa) - L'inflazione è tornata a calare in Cina, evidenziando l'esaurimento della spinta derivante dall’aumento della spesa durante le festività del Capodanno Lunare, con la domanda dei consumatori ancora contenuta nonostante gli sforzi di sostegno politico, rafforzando le preoccupazioni circa le pressioni disinflazionistiche persistenti nell’economia. Secondo i dati dei National Bureau, l'indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,7% su base mensile a marzo, ben oltre il -0,2% delle attese e dopo il +1% del mese precedente.



La variazione tendenziale dell'inflazione ha rallentato al +1,0%, inferiore sia alla variazione del mese precedente (+1,3%) sia alle attese degli analisti (+1,2%).



Al contrario, i prezzi alla produzione sono cresciuti spinti dall’aumento dei costi energetici globali. L’indice dei prezzi alla produzione (PPI) è salito dello 0,5% su base annua a marzo, superando le previsioni dello 0,4% e rimbalzando da un calo dello 0,9% di febbraio, segnando un ritorno all’espansione per la prima volta da settembre 2022.



(Foto: Christian Lue on Unsplash)

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