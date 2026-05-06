Francia, produzione industriale e manifatturiera marzo crescono oltre attese

(Teleborsa) - Cresce più delle attese la produzione industriale francese nel mese di marzo 2025. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un incremento dell'1% su base mensile, dopo il -0,9% del mese precedente (rivisto da un preliminare -0,7%), mentre il consensus indicava un +0,5%.



Lo comunica l'Ufficio di statistica nazionale (INSEE), aggiungendo che anche la produzione manifatturiera è salita dell'1,2%, dopo il -0,1% di febbraio.



Su anno la produzione di tutta l'industria ha registrato una crescita dello 0,9% e dell'1,5% quella manifatturiera.

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