Dolce & Gabbana: negoziazione con le banche è ancora in corso

(Teleborsa) - Il Gruppo Dolce & Gabbana, "nell'ambito di un naturale percorso di evoluzione organizzativa e di governance, conferma che Stefano Gabbana ha rassegnato a far data dal primo gennaio 2026 le sue dimissioni
dalle cariche nelle società Dolce & Gabbana Holding, Dolce & Gabbana Trademarks e Dolce & Gabbana". Lo si legge in una nota del gruppo, confermando quanto anticipato da Bloomberg
.
"Tali dimissioni - viene aggiunto - non hanno alcuna influenza sulle attività creative
svolte a favore del Gruppo dal medesimo Stefano Gabbana".?
Sul tema del debito, l'azienda, "al momento, non ha nulla da dichiarare in quanto la negoziazione con le banche è ancora in corso
".
Bloomberg ha scritto che Stefano Gabbana starebbe valutando diverse opzioni per la sua quota
di circa il 40% nella società, in vista delle trattative con gli istituti di credito. Le banche creditrici di Dolce & Gabbana stanno cercando un'iniezione di nuovi fondi fino a 150 milioni di euro nell'ambito di un più ampio rifinanziamento del debito pari a 450 milioni di euro, secondo quanto riferito da Bloomberg.
L'amministratore delegato Alfonso Dolce
, fratello del cofondatore Domenico Dolce, è stato nominato nuovo presidente
.