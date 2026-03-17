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USA, vendite di case in corso aumentano dell'1,8% a febbraio

Economia, Macroeconomia
USA, vendite di case in corso aumentano dell'1,8% a febbraio
(Teleborsa) - Aumentano le compravendite di abitazioni negli Stati Uniti, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.

Nel mese di febbraio 2026, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), ha registrato un incremento dell'1,8% su base mensile, portandosi a quota 72,1 punti dopo il -1,0% registrato a gennaio (-9,3% il preliminare).

Il dato si confronta con il -0,6% atteso dagli analisti.

(Foto: Sebastian Wagner / Pixabay)
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