EssilorLuxottica e Dolce&Gabbana estendono l'accordo di licenza fino al 2050

(Teleborsa) - EssilorLuxottica e Dolce&Gabbana hanno annunciato l'estensione fino al 2050 dell'attuale accordo di licenza per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali da vista e da sole a marchio Dolce&Gabbana.



"Siamo particolarmente orgogliosi di questo nuovo accordo perché ci permetterà di accompagnare Dolce&Gabbana, uno dei marchi più iconici al mondo a cui siamo molto legati, espressione unica di stile, arte e cultura, in un percorso idealmente senza fine - ha commentato Francesco Milleri, CEO di EssilorLuxottica - Con un orizzonte temporale di venticinque anni, la collaborazione conferma l'evoluzione del nostro modello di partnership sempre più orientato al lungo termine, per permettere l'integrazione profonda di valori, visioni strategiche e cultura del prodotto e generare così progressi solidi e duraturi nel tempo".



"Dal 2004, EssilorLuxottica e Dolce&Gabbana portano avanti una partnership solida, capace di coniugare risultati di business, visione creativa e lo sviluppo di un progetto condiviso - ha dichiarato Alfonso Dolce, AD di Dolce&Gabbana - Il consolidamento della partnership a lungo termine che sigliamo conferma la fiducia reciproca nel futuro e nelle opportunità che entrambe le aziende potranno cogliere continuando a collaborare nei prossimi anni. EssilorLuxottica si distingue per un know-how unico nella produzione di occhiali, per l'elevata qualità e la capillarità della propria rete retail e distributiva a livello globale, nonché per una costante attenzione all'innovazione tecnologica. Dolce&Gabbana è orgogliosa di rafforzare questa partnership".

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