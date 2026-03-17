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USA, Vendita case in corso (MoM) in febbraio
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17 marzo 2026 - 15.10
USA,
Vendita case in corso in febbraio su base mensile (MoM) +1,8%
, in aumento rispetto al precedente -1% (la previsione era -0,6%).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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