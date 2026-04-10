Eni investe in Nouveau Monde Graphite per lo sviluppo del business della grafite naturale

(Teleborsa) - Eni annuncia il proprio investimento in Nouveau Monde Graphite (“NMG”), società canadese quotata sul Toronto Stock Exchange

e sul New York Stock Exchange, e attiva nel settore della grafite naturale e dei materiali avanzati per batterie.



L’operazione, spiega una nota, prevede un investimento da parte di Eni di $70 milioni, nell’ambito di un aumento di capitale complessivo di 297 milioni di dollari, sottoscritto, oltre che da Eni, da due importanti investitori istituzionali canadesi, Canada Growth Fund e Investissement Québec (investitori finanziari controllati rispettivamente dal Governo del Canada e dal Governo del Québec) e attraverso un’offerta al pubblico (“Public Equity Raise”).



Ad esito dell’aumento di capitale, si prevede che Eni detenga una quota pari a circa l’11,5% del capitale sociale di NMG e che potrà esprimere un Consigliere nel CdA della Società.



L'aumento di capitale è finalizzato a sostenere lo sviluppo del progetto minerario di Matawinie Mine relativo alla grafite naturale di alta qualità, una materia prima fondamentale per il settore delle batterie, e per altri segmenti industriali ad elevato margine. La miniera di

Matawinie costituisce la base di un progetto verticalmente integrato che prevede l'estrazione di grafite naturale e la sua raffinazione presso lo stabilimento di NMG, Bécancour Battery Material Plant.



L’investimento in NMG si inserisce nella strategia di Eni di diversificazione delle proprie filiere di approvvigionamento, e in particolare le consente l’ingresso nella catena del valore dei minerali critici, grazie alla partnership con una primaria società del settore,

permettendole di valorizzare il proprio know-how tecnologico distintivo. Con quest’operazione, inoltre, Eni potrà negoziare in esclusiva l’approvvigionamento di grafite e di materiale anodico attivo, a supporto della propria iniziativa, già avviata nell’area industriale di Brindisi, relativa alla realizzazione di una Gigafactory, per la produzione di batterie al litio stazionarie.



L'operazione è soggetta all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti di NMG che si terrà nella seconda metà di maggio 2026.

Condividi

```