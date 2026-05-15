Eni investe 70 milioni di dollari nella canadese Nouveau Monde Graphite

(Teleborsa) - Eni , colosso energetico italiano, ha finalizzato il proprio investimento in Nouveau Monde Graphite (NMG), società canadese quotata sul Toronto Stock Exchange e sul New York Stock Exchange, e attiva nel settore della grafite naturale e dei materiali avanzati per batterie. Eni ha sottoscritto un investimento di 70 milioni di dollari, come parte di un aumento di capitale complessivo di 309,5 milioni di dollari destinato a privati (Eni, Canada Growth Fund, Investissement Québec) e pubblico.



A seguito dell'approvazione del collocamento privato da parte degli azionisti di NMG e del perfezionamento dell'operazione avvenuto in data odierna, Eni detiene una quota pari a circa l'11,6% del capitale sociale di NMG e ha il diritto di esprimere un Consigliere nel CdA della società.



L'investimento in NMG, annunciato lo scorso aprile, si inserisce nella strategia di Eni di diversificazione delle proprie filiere di approvvigionamento, consentendole in particolare l'ingresso nella catena del valore dei minerali critici, grazie alla partnership con una primaria società del settore, e permettendole di valorizzare il proprio know-how tecnologico distintivo. Con quest'operazione, inoltre, Eni potrà negoziare l'approvvigionamento di volumi di grafite e di materiale anodico attivo a lei riservati da NMG, a supporto anche della propria iniziativa relativa alla realizzazione di una Gigafactory per la produzione di batterie al litio stazionarie nell'area industriale di Brindisi.

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