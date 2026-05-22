GNL, Eni rafforza strategia globale: accordi di fornitura a lungo termine in Indonesia

(Teleborsa) - Eni ha firmato tre accordi a lungo termine per l’acquisto di gas naturale liquefatto in Indonesia con sellers di GNL dei progetti South Hub e North Hub, entrambi operati da Eni con un interesse partecipativo che supera complessivamente l’80%. Questi contratti rafforzano ulteriormente il portafoglio globale di GNL di Eni e consolidano il ruolo dell’Indonesia come fornitore strategico per i mercati regionali e internazionali.



Gli accordi a lungo termine riguardano volumi di GNL provenienti dai progetti di sviluppo del gas operati da Eni nel bacino dei Kutei e prevedono un volume cumulativo di circa 2 milioni di tonnellate all’anno (MTPA). Il GNL sarà fornito attraverso gli impianti esistenti di Bontang LNG nel Kalimantan Orientale, anche tramite la riattivazione di un treno rimasto inattivo per diversi anni, massimizzando così l’utilizzo delle infrastrutture energetiche esistenti in Indonesia.



Questi volumi addizionali di GNL contribuiranno a diversificare e rafforzare ulteriormente il portafoglio globale integrato di Eni, sostenendo l’obiettivo della società di raggiungere oltre 20 MTPA di GNL contrattualizzato entro il 2030.



Gli accordi confermano la strategia di crescita integrata di Eni, che combina lo sviluppo del gas nell’upstream, l’utilizzo efficiente delle infrastrutture di GNL e l’accesso ai mercati globali, contribuendo al contempo a sostenere la crescente domanda energetica della regione e la transizione energetica attraverso forniture affidabili a minore intensità carbonica.

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