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Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
L'Indice europeo del settore auto e ricambi continua la giornata in aumento dell'1,10%.
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