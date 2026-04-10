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Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Retail
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Finanza
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10 aprile 2026 - 15.00
Performance positiva per il
comparto vendite al dettaglio europeo
, che continua la giornata in aumento dell'1,25% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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