Milano 15:19
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Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Retail
Performance positiva per il comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la giornata in aumento dell'1,25% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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