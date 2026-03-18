Risanamento, CdA su bilancio 2025 posticipato al 20 aprile

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Risanamento , property company quotata su Euronext Milan, ha deliberato di avvalersi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio al 31 dicembre 2025. Il differimento, si legge in una nota, è finalizzato a consentire il completamento delle attività di redazione del progetto di bilancio, anche in considerazione degli aspetti economici patrimoniali tuttora in fase di approfondimento e definizione.



Il CdA per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 è posticipato al giorno 20 aprile 2026 rispetto alla data odierna inizialmente prevista. L'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio è posticipata al giorno 28 maggio 2026 in prima convocazione e al giorno 5 giugno 2026 in seconda convocazione, rispetto alle date del 30 aprile 2026 e 5 maggio 2026 inizialmente previste.

Condividi

```