Eventi e scadenze del 3 aprile 2026
I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
(Teleborsa) -
Venerdì 03/04/2026
Appuntamenti:
10:00 - Istat - Conti economici annuali per settore istituzionale - Anno 2025; Conti non finanziari annuali per settore istituzionale - Anno 2025
11:00 - Istat - Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società - IV trimestre 2025; Conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche - IV trimestre 2025
18:00 - Banca d'Italia - Proiezioni macroeconomiche - Pubblicazione delle Proiezioni macroeconomiche per l'Italia
Borsa:
Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività
Regno Unito - Borsa di Londra chiusa per festività
Spagna - Borsa di Madrid chiusa per festività
Australia - Borsa di Sydney chiusa per festività
Italia - Borsa di Milano chiusa per festività
Francia - Borsa di Parigi chiusa per festività
Germania - Borsa di Francoforte chiusa per festività
Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività
India - Borsa di Mumbai chiusa per festività
(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
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