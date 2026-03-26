Germania, indice GfK aprile scende più delle attese a -28 punti

(Teleborsa) - Cala più delle attese la fiducia dei consumatori tedeschi per il mese di aprile 2026. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -28 punti, rispetto al -24,8 di marzo (rivisto da -24,7). Gli analisti stimavano un peggioramento del sentiment a -27,3 punti.



"Il calo a -28 punti indica un notevole peggioramento della fiducia dei consumatori. Mentre la propensione all'acquisto e al risparmio al momento mostrano una scarsa reazione agli eventi geopolitici in Iran, i consumatori prevedono un nuovo aumento dell'inflazione a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e un ulteriore rallentamento della ripresa economica – ha spiega Rolf Bürkl, responsabile del settore Clima dei Consumatori presso NIM –. In un recente studio NIM, il 60% dei tedeschi ha dichiarato di aspettarsi che i prezzi di petrolio, gas e benzina rimangano elevati a lungo termine. Ciò ha naturalmente un impatto negativo sull'umore dei consumatori".

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