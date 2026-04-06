Eventi e scadenze: settimana del 6 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 06/04/2026

Borsa:

Regno Unito - Borsa di Londra chiusa per festività

Germania - Borsa di Francoforte chiusa per festività

Australia - Borsa di Sidney chiusa per festività

Francia - Borsa di Parigi chiusa per festività

Italia - Borsa di Milano chiusa per festività

Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festività

Spagna - Borsa di Madrid chiusa per festività



Martedì 07/04/2026

Appuntamenti:

EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia

Banca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia

BCE - Consiglio Direttivo della BCE: primo giorno del ritiro annuale ospitato dalla Banque de France

11:30 - Pavia Innovation Week - Evento inaugurale - Aula Magna Università degli Studi di Pavia - Evento inaugurale della prima edizione del festival gratuito dedicato all'innovazione scientifica, tecnologica e culturale, con oltre 40 eventi e più di 80 ospiti italiani e internazionali. Promotori: Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, Assolombarda, Comune di Pavia, Università degli Studi di Pavia e Principia

16:00 - IIF - IMF Global Financial Stability Report (GFSR) - Washington - L'Institute of International Finance (IIF) presenta il lancio del Capitolo 2 del Rapporto sulla Stabilità Finanziaria Globale (GFSR) dell'IMF di aprile 2026 "Il Ruolo Crescente degli Investitori Non Bancari nelle Finanze dei Mercati Emergenti: Opportunità e Rischi", che esamina il ruolo degli investitori non bancari (fondi investimento, hedge fund, private credit) nei mercati emergenti: opportunità di finanziamento, rischi per la stabilità e implicazioni per policymaker e regolatori

16:00 - Camera dei Deputati - Basi militari italiane, informativa ministro Crosetto - Montecitorio - Informativa urgente del Governo sull'utilizzo delle basi militari nel territorio italiano da parte delle Forze armate statunitensi. Interviene il Ministro della Difesa, Guido Crosetto

Borsa:

Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

I.Co.P - Assemblea: Bilancio

Levi Strauss - Risultati di periodo

LU-VE Group - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive



Mercoledì 08/04/2026

Appuntamenti:

FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia

BCE - Consiglio Direttivo della BCE: secondo giorno del ritiro annuale ospitato dalla Banque de France a Parigi

09:30 - 79ª Assemblea Nazionale Fedepiloti - The Westin Excelsior, Roma - Il tema della prossima Assemblea Nazionale sarà "Navigare la trasformazione – Uniti nella visione del futuro", un'occasione di confronto con istituzioni e rappresentanti del cluster marittimo, dedicata alla comprensione e al governo dei cambiamenti che stanno interessando il sistema portuale

09:30 - Saipem - GeotherMOOC - Evento conclusivo di GeotherMOOC, dedicato al ruolo della geotermia nella decarbonizzazione del calore e allo sviluppo di un mix energetico sostenibile, con un focus sul modello Ferrara. L'iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo industriale e accademico, tra i quali, Alessandro Puliti (AD e DG Saipem) e Orazio Iacono (AD Gruppo Hera)

10:30 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo

11:00 - Camera dei Deputati - Strategia industriale UE, audizione Stéphane Séjourné - Montecitorio - Le Commissioni Ambiente, Attività produttive e Politiche UE della Camera e le Commissioni Industria e Politiche UE del Senato svolgono l'audizione del vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la prosperità e la strategia industriale, Stéphane Séjourné, sulle tematiche di sua competenza

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra una rappresentanza della Polizia di Stato in occasione del 174° anniversario della sua costituzione

11:30 - Presentazione "Sport Missione Comune 2026" - Camera dei Deputati - Iniziativa dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, in collaborazione con ANCI, per la realizzazione, riqualificazione e l'efficientamento energetico dell'impiantistica sportiva pubblica, alla presenza del Ministro Andrea Abodi. Parteciperanno inoltre il Presidente di ICSC, Beniamino Quintieri, l'AD di ICSC, Antonella Baldino, il Vicepresidente dell'ANCI, Roberto Pella e il Segretario Generale ANCI, Veronica Nicotra

11:30 - "Market Report Italia" - Teatro Brancaccio, Roma - Conferenza stampa per la presentazione del "Market Report Italia" di Engel & Völkers, dedicato al Real Estate di pregio

15:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione AD di Ansaldo - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione dell'amministratore delegato di Ansaldo, Fabrizio Fabbri

16:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Cerimonia di restituzione della Bandiera da parte degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Cleanbnb - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Delta Air Lines - Risultati di periodo

Poligrafici Printing - CDA: Bilancio



Giovedì 09/04/2026

Appuntamenti:

Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Praga - Visita Ufficiale nella Repubblica Ceca del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (da giovedì 09/04/2026 a venerdì 10/04/2026)

Attività di Governo - Giorgia Meloni, comunicazioni alla Camera e al Senato - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà alla Camera dei Deputati alle ore 9.00 e al Senato della Repubblica alle ore 12.00 per un'informativa sui principali accadimenti di natura economica e politica

Altagamma - ICONS OF ITALY - Iniziativa volta a valorizzare la manifattura e l'heritage delle imprese culturali e creative italiane. L'evento, in programma a New York, coinvolge 56 brand soci di Altagamma e 43 negozi delle Imprese Altagamma, trasformando la città in una vetrina del Made in Italy. Si inserisce nel programma della Giornata Nazionale del Made in Italy (15 aprile), con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (da giovedì 09/04/2026 a sabato 11/04/2026)

09:30 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo

09:30 - "Energia per competere: la sfida dei servizi energetici per il sistema paese" - La Lanterna, Roma - Evento organizzato da Edison Next, Engie, Renovit e Veolia, con interventi di leader aziendali come Giovanni Brianza (CEO Edison Next), Emanuela Trentin (CEO Veolia), Monica Iacono (Chairwoman e CEO Engie Italia) e altri. Previsti contributi istituzionali, tra cui il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Interventi inoltre di Aurelio Regina di Confindustria e Vinicio Mosè Vigilante (AD GSE)

10:30 - Gli investimenti e le riforme del PNRR per l’occupazione: lavoro, istruzione e formazione - Biblioteca Assonime, Piazza Venezia, Roma - Presentazione del III numero del PNRR Watch di Assonime e Openpolice che approfondisce alcune misure fondamentali del PNRR per l'occupazione. Sarà un'occasione di confronto sullo stato di attuazione delle riforme e sulle sfide ancora aperte, tra ambizione degli obiettivi e divari da colmare. Tra gli interventi, Stefano Firpo (DG di Assonime) e Vincenzo Smaldore (Fondazione Openpolis)

11:00 - FIPE - Presentazione Rapporto Ristorazione 2026 - Sede di FIPE, Roma - XIV edizione dell'appuntamento annuale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi che offre sintesi e analisi sull'evoluzione del settore della ristorazione: struttura imprenditoriale, performance economiche, occupazione, comportamenti dei consumatori e principali trend nazionali/internazionali. Quest'anno include un focus specifico sul profilo degli imprenditori del settore. Tra gli interventi, Lino Enrico Stoppani, Presidente FIPE-Confcommercio

11:30 - Generali Real Estate e GSE Italia: Inaugurazione Polo Logistico Piacenza Le Mose - Piacenza - Inaugurazione del nuovo lotto del Polo Logistico Piacenza Le Mose, realizzato da GSE Italia come General Contractor per conto di Generali Real Estate, che supera i 470.000 mq di superficie coperta e si conferma tra i più importanti hub intermodali del Nord Italia

15:00 - CDP - Risultati 2025 - Roma, via Goito 4 (sede CDP) - Accredito dalle ore 14:30. Inizio evento alle ore 15:00 - Conferenza stampa per la presentazione dei Risultati 2025 di Cassa Depositi e Prestiti. Intervengono il Presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini, e l'Amministratore Delegato di CDP, Dario Scannapieco

15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema

15:00 - Question time - Ministro Giorgetti - Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti al Senato

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Bestbe Holding - CDA: Bilancio

Blackberry - Risultati di periodo

Borgosesia - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Brunello Cucinelli - Appuntamento: In seguito al CdA, si terrà una conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari. - CDA: Approvazione dei dati di Ricavi al 31 marzo 2026

Dhh - Appuntamento: Presentazione analisti

Gas Plus - CDA: Bilancio



Venerdì 10/04/2026

Appuntamenti:

Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Praga - Visita Ufficiale nella Repubblica Ceca del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (da giovedì 09/04/2026 a venerdì 10/04/2026)

Altagamma - ICONS OF ITALY - Iniziativa volta a valorizzare la manifattura e l'heritage delle imprese culturali e creative italiane. L'evento, in programma a New York, coinvolge 56 brand soci di Altagamma e 43 negozi delle Imprese Altagamma, trasformando la città in una vetrina del Made in Italy. Si inserisce nel programma della Giornata Nazionale del Made in Italy (15 aprile), con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (da giovedì 09/04/2026 a sabato 11/04/2026)

Banca d'Italia - L'economia italiana in breve; Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia; Banche e moneta: serie nazionali

Vinitaly and the City - Vinitaly and The City è il fuori salone di Vinitaly, un evento di Veronafiere diffuso nel centro storico di Verona dedicato ai wine-lover, con circa 70 appuntamenti tra degustazioni, masterclass, visite guidate, talk e intrattenimento musicale (da venerdì 10/04/2026 a domenica 12/04/2026)

11:00 - Autogrill - Presentazione di Origini Edition - Sede di FIPE-Confcommercio, Roma - Nuovo progetto di Autogrill lanciato in collaborazione con Fondazione Qualivita che mette al centro le produzioni DOP e IGP, realizzato con il sostegno del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e di FIPE

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo

Aziende:

Destination Italia - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive

GENERALFINANCE - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2025. Destinazione utile dell’esercizio 2025. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Indel B - CDA: Bilancio



Sabato 11/04/2026

Appuntamenti:

Altagamma - ICONS OF ITALY - Iniziativa volta a valorizzare la manifattura e l'heritage delle imprese culturali e creative italiane. L'evento, in programma a New York, coinvolge 56 brand soci di Altagamma e 43 negozi delle Imprese Altagamma, trasformando la città in una vetrina del Made in Italy. Si inserisce nel programma della Giornata Nazionale del Made in Italy (15 aprile), con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (da giovedì 09/04/2026 a sabato 11/04/2026)

Vinitaly and the City - Vinitaly and The City è il fuori salone di Vinitaly, un evento di Veronafiere diffuso nel centro storico di Verona dedicato ai wine-lover, con circa 70 appuntamenti tra degustazioni, masterclass, visite guidate, talk e intrattenimento musicale (da venerdì 10/04/2026 a domenica 12/04/2026)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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