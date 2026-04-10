Francoforte: andamento rialzista per Bechtle

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Bechtle , che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Bechtle è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Bechtle , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 29,27 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 29,79. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 28,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```