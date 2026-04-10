Francoforte: andamento rialzista per Bechtle
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Bechtle, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Bechtle è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Bechtle, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 29,27 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 29,79. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 28,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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