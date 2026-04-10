Francoforte: brillante l'andamento di TUI
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per TUI, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,62%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che TUI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,67%, rispetto a +5,42% del MDAX).
Tecnicamente, TUI è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,452 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,214. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,69.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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