Francoforte: brillante l'andamento di TUI

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per TUI , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,62%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che TUI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,67%, rispetto a +5,42% del MDAX ).





Tecnicamente, TUI è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,452 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,214. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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