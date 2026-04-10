Francoforte: nuovo spunto rialzista per Aurubis

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore tedesco di rame , che avanza bene del 2,93%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aurubis più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo della big europea del rame classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 178,1 Euro e primo supporto individuato a 170,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 185,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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