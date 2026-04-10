Milano 10:05
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Giappone, Prezzi produzione (MoM) in marzo

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Giappone, Prezzi produzione (MoM) in marzo
Giappone, Prezzi produzione in marzo su base mensile (MoM) +0,8%, in aumento rispetto al precedente +0,1% (la previsione era +0,9%).

(Foto: Vibeke Lundberg / Pixabay)
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