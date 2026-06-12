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Produzione industriale Giappone (MoM) in aprile
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12 giugno 2026 - 08.30
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Produzione industriale in aprile su base mensile (MoM) +0,5%
, in aumento rispetto al precedente -0,4% (la previsione era +0,8%).
(Foto: Jason Goh / Pixabay)
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