Milano 10:57
51.529 +2,03%
Nasdaq 11-giu
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Dow Jones 11-giu
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Londra 10:56
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Francoforte 10:57
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Produzione industriale Giappone (MoM) in aprile

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Produzione industriale Giappone (MoM) in aprile
Giappone, Produzione industriale in aprile su base mensile (MoM) +0,5%, in aumento rispetto al precedente -0,4% (la previsione era +0,8%).

(Foto: Jason Goh / Pixabay)
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