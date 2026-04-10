Londra: positiva la giornata per Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.



Il trend di Pershing Square Holdings mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo studio di Pershing Square Holdings presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 41,16 sterline. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 41,84. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 40,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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