Londra: scambi al rialzo per Informa

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi , con una variazione percentuale del 2,17%.



La tendenza ad una settimana di Informa è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di Informa che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 7,779 sterline. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 7,987. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 7,647.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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