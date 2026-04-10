Madrid: balza in avanti Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Balza in avanti il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,48%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Meliá Hotels International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Meliá Hotels International rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Meliá Hotels International rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10,85 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10,55. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 11,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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