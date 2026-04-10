Metlen Energy & Metals in discesa a Londra

(Teleborsa) - Ribasso per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , che passa di mano in perdita del 4,01%.



Il trend di Metlen Energy & Metals mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Metlen Energy & Metals sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 35,11 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 33,25. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 36,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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