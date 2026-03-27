Perde Metlen Energy & Metals sul mercato di Londra
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che esibisce una perdita secca dell'8,92% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Metlen Energy & Metals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 29,92 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 33,97. Il peggioramento di Metlen Energy & Metals è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28,18.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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