Perde Metlen Energy & Metals sul mercato di Londra

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , che esibisce una perdita secca dell'8,92% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Metlen Energy & Metals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 29,92 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 33,97. Il peggioramento di Metlen Energy & Metals è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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