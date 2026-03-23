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Londra: seduta molto difficile per Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori
Londra: seduta molto difficile per Metlen Energy & Metals
(Teleborsa) - Ribasso per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che tratta in perdita del 3,81% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Metlen Energy & Metals, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Metlen Energy & Metals, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 33,66 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 34,58. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 33,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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