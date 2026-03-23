Londra: seduta molto difficile per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Ribasso per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , che tratta in perdita del 3,81% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Metlen Energy & Metals , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Metlen Energy & Metals , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 33,66 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 34,58. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 33,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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