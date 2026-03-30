Milano 30-mar
43.823 +1,02%
Nasdaq 30-mar
22.953 -0,78%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 30-mar
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Francoforte 30-mar
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Londra: andamento sostenuto per Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Metlen Energy & Metals
Punta con decisione al rialzo la performance della holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, con una variazione percentuale del 2,36%.
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