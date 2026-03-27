Milano 10:30
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Nasdaq 26-mar
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Dow Jones 26-mar
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Londra: peggiora Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori, In breve
Londra: peggiora Metlen Energy & Metals
Pressione sulla holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,92%.
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