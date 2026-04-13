Londra: andamento rialzista per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Metlen Energy & Metals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Metlen Energy & Metals suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 32,12 Euro con tetto rappresentato dall'area 33,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 31,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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