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Londra: netto calo registrato da Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori, In breve
Londra: netto calo registrato da Metlen Energy & Metals
Ribasso scomposto per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che esibisce una perdita secca del 4,01% sui valori precedenti.
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