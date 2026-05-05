Urso: intesa Italia-Francia sull’agenda digitale UE tra IA, innovazione e competitività

(Teleborsa) - Italia e Francia riaffermano il loro impegno, nel quadro del Trattato del Quirinale del 2023, nel rafforzare la cooperazione nella transizione digitale, nonché ad allineare gli sforzi per attuare un’agenda europea in materia ambiziosa, volta a consolidare la competitività, semplificare la regolamentazione, rafforzare il mercato unico, promuovendo investimenti e innovazione. Questi gli obiettivi della dichiarazione congiunta firmata tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, e la Ministra delegata per l’Intelligenza Artificiale e il Digitale della Francia, Anne Le Hénanff.



"È il momento di imprimere un’accelerazione netta e irreversibile all’agenda digitale europea. Come riportato nel documento sottoscritto, dobbiamo rafforzare la diffusione dell’intelligenza artificiale nel tessuto produttivo, sostenere le imprese nell’adozione delle tecnologie più avanzate e valorizzare l’ecosistema industriale europeo dell’innovazione per potenziare la nostra competitività e autonomia strategica", ha dichiarato Urso.



"Accolgo con grande favore la firma di questa agenda comune, che riflette una forte convergenza delle nostre priorità a livello europeo. Insieme, miriamo a rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione e ad accelerare lo sviluppo di soluzioni digitali europee. Dobbiamo sostenere attivamente le nostre tecnologie e promuovere una preferenza europea nei settori chiave. È così che rafforzeremo le nostre catene del valore industriali e garantiremo un’Europa più innovativa, resiliente e competitiva", ha dichiarato Anne Le Hénanff, Ministra delegata per l’Intelligenza artificiale e gli Affari digitali.



Più nello specifico, Roma e Parigi sottolineano l’importanza di un forte coordinamento tra gli Stati membri per favorire progressi concreti nelle iniziative digitali dell’UE e nell’individuazione di una serie di priorità condivise.



La dichiarazione congiunta copre le seguenti aree chiave:



• Intelligenza artificiale e calcolo ad alte prestazioni: sostenere progetti di rilevanza strategica per industrializzare le tecnologie di IA;



• Telecomunicazioni e Digital Networks Act: sostenere l’obiettivo di rafforzare gli investimenti e l’innovazione nel settore europeo delle telecomunicazioni. Italia e Francia sottolineano la necessità di un approccio equilibrato, in particolare per quanto riguarda la gestione dello spettro e il coordinamento sulle interferenze transfrontaliere;



• Tecnologie quantistiche e Quantum Act: cooperare sulla Strategia quantistica europea, garantendo quadri normativi adeguati e finanziamenti sufficienti per lo sviluppo europeo e l’adozione industriale;



• Filiere tecnologiche strategiche: sottolineare la necessità di rafforzare le catene del valore delle tecnologie strategiche, promuovere lo sviluppo di tecnologie e servizi che generino valore in Europa e ridurre così le dipendenze strategiche.



• Protezione dei minori online: promuovere una valutazione congiunta circa l'adozione di una maggiore età digitale a livello dell’UE e strumenti solidi di verifica dell’età per garantire un ambiente online sicuro per bambini e adolescenti.

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