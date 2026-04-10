MPS, Norges Bank voterà per la lista di Plt Holding
(Teleborsa) - Nell'assemblea di MPS del 15 aprile chiamata a eleggere il nuovo CdA della banca senese, Norges Bank Investment Management, il gestore del fondo sovrano norvegese, il più grande al mondo, voterà a favore della lista di Plt Holding che vede capofila l'ex amministratore delegato, Luigi Lovaglio.
E' quanto si apprende dalle indicazioni di voto pubblicate sul sito internet del gestore del fondo sovrano norvegese che all'assemblea dello scorso 4 febbraio risultava avere una quota del 2,4% del capitale.
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